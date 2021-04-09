رئيس اللجنة الخليجية يكشف قدرة العراق على استضافة “خليجي 25”

المستقلة/- أكد حميد شيباني، الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم، ورئيس لجنة اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الجمعة، أن نسبة الاستعدادات العراقية لخليجي 25 بلغت 70%.

وقال رئيس لجنة اتحاد كأس الخليج العربي في تصريحات صحفية: “هناك جهود متفانية من العراق لتلبية اشتراطات الاستضافة، وخلال الزيارة زرنا الملاعب والفنادق”.

وأضاف: “كما التقينا بالقيادات الرياضية وقيادة السلطات المعنية بالاستضافة، واستمعنا منهم كلام مطمئن عن الاستعدادات للبطولة، وعن تصوراتهم لتنظيمها وكيفية العمل على إنجاحها”.

وواصل: “زرنا ملعبي النخلة والفيحاء وهما جاهزان تماما، ويبقى ملعب الميناء في طور الإنجاز، وتلقينا تطمينات بإنجازه قبل الموعد المقترح للبطولة، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021 وبداية كانون الثانى/يناير 2022”.

وبشأن ضمان إقامة البطولة في العراق على خلفية نتائج الزيارة، قال: “اللجنة مكلفة بالإطلاع ورفع تقريرها إلى مؤتمر رؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج والعراق واليمن”.

وأتم رئيس لجنة اتحاد كأس الخليج العربي: “وهم من سيقررون الأمر بشكل نهائي، في مؤتمرهم المقرر انعقاده في السابع والعشرين من شهر نيسان/أبريل الجاري”.