رئيس الفيفا يوضح أهمية كأس العرب

المستقلة/- يرى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الثلاثاء، أن بطولة كأس العرب ستوحد العالم العربي.

وستقام كأس العرب المقبلة في قطر، خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو في كلمته خلال حفل سحب القرعة: “هناك 450 مليون شخص عربي سيتوحدون لمشاهدة البطولة الكبيرة، وسيتابعون من هو الفريق الأفضل القادر على تحقيق الفوز بالكأس”.

وأضاف: “أتوقع أن تكون البطولة المقبلة مميزة للغاية واحتفالا بالوحدة والأخوة وبكرة القدم، وهو الحدث الذي سيمهد لأول بطولة كاس العالم في الشرق الأوسط في مونديال قطر 2022”.

ورحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالجميع، وتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة، وبمشاهدة ممتعة للجماهير الغفيرة التي ستتابع هذا الحدث.

وتضم قائمة الفرق المشاركة، منتخبات قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

واختير النجوم وائل جمعة (مصر)، ونواف التمياط (السعودية)، وهيثم مصطفى (السودان)، ويونس محمود (العراق)، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء مراسم القرعة.

وتمت دعوة جميع رؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة إلى جانب مدربي منتخباتها، لحضور الحفل، الذي سيقام في الحي الثقافي بالدوحة.