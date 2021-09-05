رئيس البرلمان الأردني يصل إلى أربيل قادما من مدينة بغداد

المستقلة /- وصل رئيس البرلمان الأردني عبد المنعم العودات صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من مدينة بغداد.

إن رئيسة كوردستان ريواز فائق ومجموعة من رؤساء الكتل الكوردستانية استقبلوا في مطار اربيل الدولي العودات والوفد النيابي الكبير المرافق له.

وكان مصدر نيابي مسؤول، قد بأن رئيس البرلمان الأردني عبد المنعم العودات يزور إقليم كوردستان لإجراء مباحثات مع برلمان الإقليم تتمحور حول العلاقات الثنائية والتعاون بين الطرفين.

وكان رئيس البرلمان الأردني قد وصل مساء الأربعاء إلى بغداد على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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