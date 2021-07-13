رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 855 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أمر رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 855 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة من رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص رئيس الدولة كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو وصور.. زينب العسكري تشارك بمهرجان “كرنفال تراث الدول”

اخر الاخبار

الرئيس السيسى يعزى نظيره العراقى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

اخر الاخبار

السفير الأمريكى بالقاهرة يصدر تصريحات جديدة بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 855 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

اخر الاخبار

فيديو.. “عقرب الرمل” هيا الشعيبي تعلق على زواج إلهام الفضالة 

اخر الاخبار

سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي مجددا

اخر الاخبار

وزير الدفاع المصرى يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون عسكرى بين الجانبين..صور

اخر الاخبار

وزير الدفاع المصرى يلتقى نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون عسكرى بين الجانبين..صور

اخبار مصر

السيسى يرسل برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 

اخر الاخبار

أوامر بالقبض على مسؤولين بدائرة صحة ذي قار بشأن حريق مستشفى الحسين

اخر الاخبار

ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 شهيدا

اخبار العراق

استمرار البحث عن أطفال مفقودين في حريق مستشفى الحسين بالناصرية

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تصدر بيانا عاجلا بعد انتشار فيديو مثير للجدل

اخر الاخبار

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة بعد رسالة السيسي

اخر الاخبار

تداول فيديو يثير غضب كبير في مصر

اخر الاخبار

“ديزر” تبدأ تشغيل الموسيقى على “جوجل”.. تفاصيل

اخبار مصر

مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفي الإمام الحسين