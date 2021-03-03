رئاسة البرلمان تطالب بوقفة جادة وعاجلة للنواب لإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه

رئاسة البرلمان تطالب بوقفة جادة وعاجلة للنواب لإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه

المستقلة /… طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي بوقفة جادة وعاجلة من قبل النواب لإعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى ما كان عليه.

وقال الكعبي خلال ترؤسه لجلسة اليوم، بحسب بيان تلقت المستقلة نسخة منه ، إن “رفع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي كبير جداً على حياة المواطن العراقي، والاستقرار الاقتصادي بشكل عام”.

وأضاف “لا بد من وقفة جادة وعاجلة لجميع أعضاء مجلس النواب واللجنة المالية النيابية للرجوع إلى سعر الصرف السابق”.

يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت في شهر كانون الأول 2020، خفض قيمة العملة العراقية أمام العملة الأميركية ليصبح سعر صرف الدولار 1450 ديناراً، بعد أن كان سعر الصرف 1200 ديناراً للدولار الواحد.

وعلى إثر ذلك شهدت المواد والسلع ارتفاعاً كبيراً في أسعارها ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.