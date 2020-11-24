“ذوقك فى اللبس مش حلو” متابعة تنتقد فنانة مصرية عبر إنستغرام .. والأخيرة ترد

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية نورهان شعيب ، لانتقاد من إحدى المتابعيات لها عبر حسابها بموقع إنستغرام ، بسبب ذوقها فى اختيار ملابسها التى لا تتناسب معها ، مطالبة إياها باتباع أحدث صيحات الموضة.

وردت عليها نورهان قائلة: “أشكرك جدا .. أنا ذوقي مميز ومش بمشي ورا الموضة ولا ورا حد وبعمل اللي بحبه.. بلبس الجينز أحيانا، مش كتير لأنه مش مريح بالنسبة لي وبكره اللون الأسود ومش حابة أطول شعري ولا أتقله هو بجد عاجبني أوي كده ومش بحط إكستنشن غير في التصوير لو دا أنسب للشخصية اللي بأديها… الذوق في اللبس كان دائما وأبداً شئ نسبي وأنا بالنسبة لي اللبس ملون وناعم ومايهمنيش يعجب حد مادام عاجبني، وأنا رديت عليكي لأن أسلوبك مهذب ويحمل معنى الحب”.

وقد لافت الفنانة نورهان ، الأنظار إليها فى الفترة الأخيرة ، بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ ،عما اعتادت الظهور به عبر أعمالها الفنية المختلفة ، ولم تكشف عن سر فقدانها الوزن الزائد ، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام تعليقا على الأمر: “خسارة الوزن دليل على أننا تعلمنا بعض الدروس، وأن بعض الخسارات مكسب”.

وفى سياق آخر ، شاركت الفنانة نورهان شعيب ، فى الموسم الرمضاني السابق ، من خلال مسلسل “ليالينا 80” وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.‎

مسلسل “ليالينا 80” ، من بطولة: إياد نصار، وخالد الصاوي، وصابرين، وغادة عادل، ومحمد عادل، ونهى عابدين، ومحمد علي رزق، ومنة عرفة ،ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.