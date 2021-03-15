دي ماريا يتعرض لمشكلة كبيرة في باريس

المستقلة/- شهدت الساعات القليلة الماضية تعرض منزل أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، للسرقة في العاصمة الفرنسية.

وخسر سان جيرمان (1-2) أمام ضيفه نانت، مساء الأحد، في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي، وخرج دي ماريا للتبديل في الدقيقة 62، ودخل مواطنه لياندرو باريديس بدلا منه.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية إن منزل دي ماريا تعرض للسرقة أثناء لعبه ضد نانت، وكان هذا هو سبب خروجه من المباراة.

وأكدت الإذاعة أن مدرب باريس ماوريسيو بوكيتينو، دخل في حديث قصير مع المدير الرياضي ليوناردو ثم أخرج المدرب الأرجنتيني مواطنه دي ماريا من الملعب واصطحبه إلى غرفة خلع الملابس وتحدث معه، قبل أن يختفي اللاعب عن الأنظار.

ولاحقا أكدت الإذاعة أن منزل دي ماريا في العاصمة باريس تعرض لسطو مسلح، وأن أسرته كانت موجودة داخل المنزل أثناء هذا السطو، ولهذا خرج اللاعب مسرعا من اللقاء.

وحسب ما ذكره تقرير “مونت كارلو” فإن هناك لاعب آخر في باريس سان جيرمان تعرض للسرقة أيضا، لكن لم تتضح هويته حتى الآن.

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