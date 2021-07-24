ديباي يعلق على مشاركته الأولى بقميص برشلونة

المستقلة/- عبر الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة الجديد، عن سعادته بخوضه اللقاء الأول بقميص الفريق الكتالوني، خلال الفوز الودي على جيرونا (3-1).

لكنه اعترف بصعوبة الدقائق الأولى له داخل الملعب، بسبب التوتر الناتج عن لعب أول مباراة مع فريقه الجديد.

وقال ديباي، في تصريحات صحفية: “من الرائع اللعب بهذا القميص، أول دقائق كانت صعبة بالنسبة لي.. لكنني استمتعت بالمباراة بشكل كبير”.

وشارك الهولندي في الدقيقة 42، بدلا من مهاجم الفريق الرديف، ري ماناج، ونجح في تقديم مستويات جيدة ولفت الأنظار، كما سجل هدفا من ضربة جزاء.

وأكد ديباي، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، أن زملاءه ساعدوه على التأقلم سريعا مع أجواء فريقه الجديد.

ويأمل البارسا أن يساعده ديباي، في الموسم المقبل، على إنهاء الإخفاقات المحلية والأوروبية، والعودة للتتويج بلقبي الليجا ودوري الأبطال.