دوناروما يوجه صفعة جديدة إلى ميلان

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان السابق.

ورحل دوناروما عن ميلان هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده، وعدم الاتفاق على عقدٍ جديد، وبالتالي أصبح لاعبا حرا.

وبحسب صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن دوناروما مستعد للانضمام إلى يوفنتوس براتب أقل من الذي عرضه عليه ميلان.

وأوضحت الصحيفة، أن دوناروما رفض التوقيع على عقدٍ جديد مع ميلان، مقابل 8 ملايين يورو في الموسم، بينما يرحب بتقاضي 6 ملايين يورو من يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي ارتبط فيه اسم دوناروما بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان، إلا أنه بات أقرب إلى يوفنتوس، للتنافس مع البولندي فيوتشيك تشيزني.

واختتمت الصحيفة، بأن خيار التجديد لميلان لم يعد مطروحا، بعد تعاقد الروسونيري مع مايك ماينان، قادما من ليل الفرنسي.

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