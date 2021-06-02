دوناروما يحسم ناديه الجديد

المستقلة/- بات الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، على أعتاب الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في الشهر الجاري، وأعلن باولو مالديني المدير التقني للروسونيري أن الحارس الإيطالي لن يجدد وسيرحل عن النادي.

ووفقا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن جيانلويجي دوناروما توصل إلى اتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع الإيطالي إلى باريس سان جيرمان سيرسل دوناروما صاحب الـ22 عاما للإعارة في أول عام من العقد.

وأوضح “فوتبول إيطاليا” أن دوناروما يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، لذا يجب أن يعيره سان جيرمان إلى نادٍ آخر كبير.

يذكر أن تقارير إيطالية زعمت، أمس الثلاثاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، اتصل بدوناروما، وحاول إقناعه بالانضمام إلى الذئاب.