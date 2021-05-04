دولتان عربيتان تعلنان عن تاريخ إجازة عيد الفطر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تاريخ إجازة عيد الفطر.

وقال الديوان الأميري في قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن عطلة العيد تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 27 رمضان، الموافق 9 مايو، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو.

وأضاف البيان: “على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021”.

كما تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتبارا من 29 رمضان، أي 11 مايو، وتستمر حتى 3 شوال، وبما يوافقه من التاريخ الميلادي بعد رؤية هلال العيد.

وجاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للإمارات.

 

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