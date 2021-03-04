دولة تعرضت لـ17 ألف زلزال بأسبوع

المستقلة /- تعرضت دولة أوروبية، الأسبوع الماضي فقط، لنحو 17 ألف زلزال صغير، مما يعني أن ثمة كارثة وشيكة أسفل سطح أرض تلك الدولة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن هذه الزلازل الصغيرة ربما تشير إلى احتمال وقوع انفجار بركاني كبير في آيسلندا.

ورغم أن آيسلندا، الدولة الجزيرة، معتادة على الزلازل العرضية، إلا أن الأسبوع الماضي لم يكن عاديا أبدا.

وطبقا لوحدات الرصد في آيسلندا، فقد هزت أكثر من 17 ألف زلزال منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية خلال الأسبوع الماضي.

ووصلت قوة أكبر زلزال إلى 5.6 درجة بمقياس ريختر، في 24 فبراير الماضي، وحدثت زلزال أخرى أقل شدة بقوة 5.0 في 27 فبراير والأول من مارس.

ولم تتسبب الزلازل الكثيفة إلا بأضرار طفيفة حتى الآن، تمثل بشقوق بسيطة في بعض الطرق والصخور.

وقال أوور أولافسدوتير ، أحد سكان العاصمة: “لقد عانيت من الزلازل في الماضي، لكن ليس على هذا النحو الكثيف”.

وأضاف “من غير المعتاد أن تشعر بأن الأرض تهتز لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة أسبوع كامل. فهذا يجعلك تشعر بأنك صغير للغاية وبلا قوة أمام الطبيعة”.

وفي بلدة مجاورة قال أحد السكان: “لقد اعتدنا على ذلك (الزلازل). لقد بدأ منذ عام واحد. ولكنه أصبح الآن أكثر بكثير، ومقلق للغاية. لست خائفًا ولكن هذا غير مريح”.

وتقع آيسلندا على حدود الصفائح التكتونية التي تنقسم باستمرار، وتعتبر الهزات العرضية القوية جزءًا لا مفر منه من العيش في منطقة زلزالية نشطة، لكن هذه المرة تبدو الأمور أكثر خطورة.

اقرأ ايضا: قرار جديد من وزارة التربية والتعليم

ويقول أستاذ علم البراكين في جامعة آيسلندا أورفالدور أورورسون إن المخاوف بشأن النشاط الأخير أمر مفهوم.

وتابع: “بالطبع هذا يقلق الناس، وما حدث (خلال الأسبوع الماضي) غير معتاد إلى حد ما ، ليس بسبب نوع الزلازل أو شدتها ، ولكن لفتراتها. إنها مستمرة منذ أكثر من أسبوع الآن”.

وأضاف أنه من المحتمل للغاية أن تكون الصهارة (الماغما) اقترب من القشرة الأرضية، مشيرا إلى أن العلماء يسعون إلى معرفة حجم هذه الاقتراب.

ومع وجود العديد من البراكين، حذر مسؤولون محليون من أن يكون ثوران بركان في آيسلندا قد يكون وشيكا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خسائر الذهب تتجاوز 15 دولار في ختام تعاملات الخميس

اخر الاخبار

بتهمة الاختلاس..الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الذهب؟

اخر الاخبار

أسعار النفط تقفز 5% مع قرار أوبك لإبقاء الإنتاج ثابتًا

اخر الاخبار

خلاف روسي سعودي حول انتاج النفط

اخر الاخبار

روسيا تضع لقاحات “سبوتنيك-في” بمتناول الاوربيين اعتبارا من حزيران

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

رياضية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

اخر الاخبار

زيارة بابا الفاتيكان الى إقليم كوردستان العراق… معاني مختصرة

اخبار مصر

 السيسي ناعيا اللواء كمال عامر : خير معلم وقائد

اخر الاخبار

الدبيبة يقدم تشكيلة حكومته لرئيس البرلمان الليبي

اخر الاخبار

السعودية: خفض الإنتاج ساهم في تسريع التوازن في سوق النفط

اخبار السعودية

تحذير عاجل من السعودية بشأن منتج يستخدم للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

 السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل صد فيروس كورونا 

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 50 ألف دولار

اخر الاخبار

المغرب.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل