دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يفشل في تخطي باريس سان جيرمان

المستقلة/- تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج بالتعادل أمام برشلونة بنتيجة (1-1)، مساء الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة.

سجل لباريس سان جيرمان كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

بينما أحرز ميسي هدفا رائعا لبرشلونة في الدقيقة (37)، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة (48).

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الانتصار بنتيجة (4-1) ذهابا في معقل البارسا “كامب نو”، ليتأهل بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.