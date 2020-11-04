دوري أبطال أوروبا.. باشاكشهير يصعق مانشستر يونايتد

(المستقلة) – فجّر إسطنبول باشاكشهير التركي مفاجأة كبيرة بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية الفريق التركي كل من ديمبا با في الدقيقة 13، وإدين فيسكا في الدقيقة 40، بينما سجل أنطوني مارسيال هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 43.

فوز أول ينهي توهج يونايتد

وحقق الفريق التركي فوزه الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في أول جولتين أمام لايبزيج وباريس سان جيرمان.

في المقابل فإن يونايتد تكبد خسارته الأولى في البطولة الأوروبية هذا الموسم، بعد فوزه على باريس ولايبزيج.

وبهذا الفوز رفع باشاكشهير رصيده إلى 3 نقاط ليظل في المركز الأخير بترتيب المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار ما تسفر عنه مباراة لايبزيج وباريس لاحقا.

لاتسيو يتعثر مجددا

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس الوقت بالمجموعة السادسة، تعادل لاتسيو مع مضيفه زينيت الروسي، بنتيجة 1-1.

وسجل ألكسندر إيروخين هدف زينيت في الدقيقة 32، فيما أحرز فيليبي كايسيدو هدف تعادل لاتسيو في الدقيقة 82.

وبهذا يتعادل لاتسيو للمباراة الثانية على التوالي، ويرفع رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما يتذيل زينيت الترتيب بنقطة واحدة.

وقد يفقد لاتسيو صدارة الترتيب حال فاز بروسيا دورتموند على كلوب بروج في المباراة الأخرى بالمجموعة.