دوري أبطال أوروبا.. الأندية الأوروبية تحسم مصير النظام الجديد

المستقلة/- أكد أندريا أنيلي، رئيس نادي يوفنتوس واتحاد الأندية الأوروبية، أن الاتفاق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا اقترب من الاكتمال، وسيحسم أمره خلال الأسبوعين المقبلين.

وقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اقتراحا بتغيير نظام دوري الأبطال بدءا من 2024 بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32، وضمهم في مجموعة واحدة بدلا من النظام الحالي بتقسيم الأندية على 8 مجموعات كل منها من 4 فرق.

ورغم انتقاد اتحاد بطولات الدوري الأوروبية لبعض الأمور في النظام المقبل يعتقد أنيلي أن الاتفاق قريب من إتمامه.

وقال رئيس يوفنتوس: “أتمنى الانتهاء من كل شيء في غضون الأسبوعين المقبلين، هناك بعض التفاصيل التي يجب حلها، منها نظام التأهل للبطولة وكيف سيتم توزيع المقاعد الأربعة الإضافية”.

وأضاف: “لكن أعتقد أن الأمور ستحسم في غضون الأسبوعين المقبلين”.

وكان المقترح المبدئي من “اليويفا” قد أوصى بمنح المقاعد الإضافية للفرق صاحبة التصنيف الأعلى وهو ما يفتح الباب أمام البطولات الكبرى لإشراك أكثر من 4 فرق.

فيما طالب اتحاد بطولات الدوري بتوزيع المقاعد الإضافية على أبطال البطولات الأصغر وأشار أنيلي إلى أنه يتوقع التوصل إلى حل وسط بين الأمرين.

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