دوري أبطال آسيا.. الجوية يبحث عن نتيجة ايجابية خلال مباراته مع الشباب السعودي

المستقلة /- يبحــث فريق القــوة الجوية عــن نتيجــة إيجابية من خلال مواجهة اليوم أمام الشــباب الســعودي، ضمن منافســات الجولــة الرابعة من المجموعــة الثانية لدوري أبطال آســيا بكرة القدم، من أجل الإبقاء على حظوظه بالمنافسة على بطاقة الترشح للدورالمقبل.

ويدخــل الصقور لقــاء اليوم برصيــد (4 نقاط) من فــوز علــى الجزيــرة الإماراتي وتعــادل أمــام الشــباب الســعودي ، مقابل خســارة ضد مومبــاي ســيتي الهنــدي، وبالتالــي فإنه يســعى لتقديم مستويات جيدة تؤهله لنيل نقطة إيجابية على الأقل، لتكون حافزاً له بغية مواصلة المشــوارالقاري بنجاح نحو بلوغ الدور الثاني.

وعلــى الجانــب الآخر يدخل الشــباب الســعودي متصــدرالمجموعــة اللقاء بهــدف الفــوز وتعزيــز موقعــه، وهــو يعــول على عناصــره المميــزة مــن أمثــال الأرجنتينــي ايفربانيغا والبرازيلي كارلوس جونيور ونواف العابد، لتحقيق هدفه المنشــود بالتأهل المبكر إلى المرحلة المقبلة.