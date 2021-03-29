درجال يوجه رسالة إلى قطر بعد بادرة “خليجي 25”

المستقلة/- أعرب وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال عن شكره وامتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم ورئيسه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجاء ذلك، تقديرا لموقف الاتحاد القطري، الذي قرر الاعتذار عن استضافة خليجي 25، ووجه رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الخليجي، جاسم الرميحي، يدعم فيها استضافة العراق للبطولة.

وقال درجال في بيان رسمي نشرته الوزارة: “الأشقاء في دولة قطر محط فخر وتقدير جماهير وشعب العراق، ويسجلون السبق كما هو معهود عنهم بكل همة وإقدام وعمل مشرف يَعزُ العرب في مختلف الميادين”.

وأضاف: “نثمن موقفهم الداعم لاستضافة البصرة خليجي 25، الذي يؤكد عمق ووثاقة العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا”.

وأتم: “واثقون أن مواقف الأشقاء في دول الخليج ستكون كموقف دولة قطر، لدعم حق العراق في استضافة البطولة”.