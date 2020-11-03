دراما رمضان 2021.. يحيى الفخراني يواصل تصوير مسلسل “نجيب زكي زركش”

المستقلة/ منى شعلان / يستعد النجم القدير يحيى الفخراني ، للعودة مرة أخرى لدراما رمضان بعد غياب عدة سنوات ، بمسلسل “نجيب زكي زركش”، لينافس به فى دراما رمضان 2021.

ويواصل يحيى الفخراني فى الوقت الحالى ، تصوير مشاهدها فى المسلسل ، ويدور العمل فى إطار اجتماعى كوميدي ، حيث يجسد النجم القدير خلال الأحداث دور محام مخضرم ودكتور جامعى ، فهو من عائلة اروستقراطية وابن بشوات، ولديه 4 أبناء يحقدون عليه بعد وفاة زوجته، والتي تجسد دورها هالة فاخر التي تموت في الحلقة الأولى من المسلسل.

ويلجأ الفخراني في المسلسل إلى تبني الأطفال من خلال ملجأ يتعرف على مديرته وهي أنوشكا، وبعد ذلك يشتري ملجأ لمأوى أطفال الشوارع.

وسيستغرق تصوير العمل 3 أشهر متواصلة، خاصة أن فريق العمل يعمل وسط إجراءات احترازية شديدة ، من إحل الحفاظ على حياة فريق العمل ، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.

مسلسل “نجيب زاهي زركش” وبطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج شركة سينرجي.

وكان آخر مسلسلات النجم يحيى الفخرانى “بالحجم العائلى” وتم عرضه فى رمضان 2018، بطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين ،و تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.