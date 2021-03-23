دراسة تؤكد تناول الطعام في هذا اللون من الاطباق يساعد على إنقاص الوزن

المستقلة /- كشفت بعض التقارير أن لون وحجم وشكل الطبق الذي تأكل منه يمكن أن يحدث فرقا في مقدار ما تأكله، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

وإذا كنت تأمل في إنقاص وزنك، فإن تبديل أطباقك يمكن أن يحدث فرقا حقا، وفقا لموقع “إكسبريس” البريطاني نقلا عن مؤسسي Peyton & Tyler، وهو مركز للأدوات المنزلية الممتازة عبر الإنترنت.

قال مؤسسو Peyton & Tyler: “وفقا للأبحاث وعدد لا يحصى من الخبراء، يمكن أن يكون للطبق الذي تختاره تأثير قوي بشكل لا يصدق على مذاق وجبتك. نعم، يمكن أن يجعلنا لون وشكل الطبق نعتقد أن مذاق الطعام أحلى ولذيذ وأكثر كثافة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر على الكمية التي تتناولها”.

وتشير الكثير من الأبحاث إلى أن الأطباق الحمراء تشجعك على تناول كميات أقل من الطعام، لذا فهذا هو الاختيار المناسب إذا كنت تحاول خسارة بضعة كيلوغرامات.

وقال الخبراء في Peyton & Tyler: “نظرا لأننا نربط اللون الأحمر بالخطر، فإن هذه الأطباق على ما يبدو تمثل رادعا للكف عن الطعام .. آثار الأطباق على طعامنا خفية لكنها موجودة بالتأكيد. ويعتمد اختيار الطبق المثالي على ما تطبخه والنكهات التي ترغب في تحسينها والشيء الذي يناسبك”.

وإذا لم يكن إنقاص الوزن هو هدفك وكنت أكثر تركيزا على تحسين نكهات طعامك، فيجب أن تلتزم بالأطباق السوداء أو البيضاء.

وأشار الخبراء: “إذا كنت من محبي برامج الطهي التلفزيونية، فمن المحتمل جدا أنك شاهدت أطباقا سوداء متموجة. ففي تناقض صارخ مع الأطباق المستديرة البيضاء التقليدية، ربما تجعل هذه البدائل الحديثة أي وجبة مميزة!”.

والأطباق السوداء ليست عصرية فحسب، بل ستجعل طعامك أكثر فخامة ويزيد من النكهات اللذيذة، على ما يبدو.

وأوضح الخبراء: “وجدت الدراسات أيضا أن الأطباق السوداء تعزز الأحكام المعقدة فيما يتعلق بالطعام (بشكل أكثر تحديدا: الجودة والإعجاب)، بينما يُعتقد أنها تعزز النكهات اللذيذة على وجه التحديد”.

وبشكل عام، تجعل الأطباق السوداء طعامنا اللذيذ أكثر إرضاء، مع إقناع العقل الباطن لدينا بأنها أكثر فخامة.

كما أن الأطباق الخضراء تجعلك تعتقد أن وجبتك صحية، حتى عندما لا تكون كذلك، وفقا للخبراء. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي اللون الأزرق أيضا إلى تقليل الشهية نظرا لوجود القليل من الأطعمة الزرقاء الموجودة في الطبيعة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الملكة رانيا تلفت الأنظار بصور قديمة لها مع أولادها وهم صغار

اخر الاخبار

الاردن تكشف حقيقة فرض الحظر الشامل

اخبار العراق

الإعلام الأمني : مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انفجار بغداد

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سوق العملة من مبيعات البنك المركزي العراقي

اخر الاخبار

الجامعة العربية تعلن استعدادها للتدخل لمساعدة لبنان لتجاوز الأزمة الراهنة

ثقافة وفنون

إصابة ابن احمد السقا بفيروس كورونا

اخر الاخبار

توقيع اتفاقية بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجال الطاقة النووية

اخر الاخبار

توقيع اتفاقية بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجال الطاقة النووية

اخر الاخبار

دراسة تؤكد تناول الطعام في هذا اللون من الاطباق يساعد على إنقاص الوزن

اخر الاخبار

مستشار السيسي يهاجم برنامج رامز جلال: عمل غير أخلاقي!

اخبار العراق

نائب : صفقة لتمرير موازنة 2021 مقابل التصويت على التشكيلة الحكومية المقبلة

اخر الاخبار

عمليات البصرة تعلن إجراءاتها لتأمين الامتحانات المدرسية

اخبار العراق

بعد زيارته لمصرف الرافدين.. علاوي يوجه بتطبيق الاتمتة على العمل المصرفي

اخر الاخبار

بعد التجربة ..هيئة امريكية تشكك بالبيانات التي قدمتها شركة استرازينيكا

اخر الاخبار

تعرف على اهم ما تناولته الصحف الرياضية العالمية اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

بسبب تفشي النسخ المتحورة.. ميركل تؤكد ان المانيا دخلت في جائحة جديدة

اخر الاخبار

تعرف على اهم الأمور التي تؤثر على صحة العين والبصر عند الأطفال