داوود : جهاز التقييس لا يمتلك سلطة السماح او منع دخول البضائع إلى البلاد

المستقلة / – أكد رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعيَّة التابع لوزارة التخطيط حسين علي داود أنَّ الجهاز لا يمتلك سلطة السماح او منع دخول البضائع إلى البلاد، بينما كشف عن غياب التنسيق بين بغداد واربيل بشأن فحص البضائع.

وقال داود في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “ذلك من صلاحيات سلطة الجمارك ووزارة التجارة ومجلس الوزراء، باعتبار أنَّ الجهتين الاوليين هما اللتان تمنحان اجازات الاستيراد”.

واضاف انه “لا يوجد حتى الان اي اتفاق بين بغداد واربيل بخصوص توحيد الاجراءات والرسوم الجمركية، كما لا يوجد تنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم بشأن الجمارك والمنافذ الحدودية والسيطرة النوعية”.

وكشف داود عن وجود “تنسيق عالٍ مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية من اجل ايجاد صيغة اتفاق لاعتماد اجازات الاستيراد الصادرة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الخدمات النيابية : استضافة وزير النقل وأمين بغداد لمناقشة ملف القطار المعلق

اخبار العراق

تقرير : الخلافات السياسية تعطل عمل مفوضية حقوق الانسان في العراق

اخر الاخبار

الداخلية : القبض على مزور سند عقاري بقيمة مليار دينار العراقي

اخبار العراق

المنتخب العراقي يخوض اخر مبارياته الودية في مدينة ازميت التركية

اخبار العراق

داوود : جهاز التقييس لا يمتلك سلطة السماح او منع دخول البضائع إلى البلاد

اخبار العراق

احصائية : العراق ثالث أكبر مصدر نفط إلى الصين خلال تموز 2021

اخر الاخبار

امريكا تتهم بكين بمواصلة “الإكراه” و “الترهيب” في بحر الصين الجنوبي

اخر الاخبار

امريكا تتهم بكين بمواصلة “الإكراه” و “الترهيب” في بحر الصين الجنوبي

اخر الاخبار

جامعة : أكثر من 212.4 مليون إصابة حول العالم بفروس كورونا

اخر الاخبار

الخزانة الامريكية : العراق يرفع حيازته من السندات الى 21 مليار دولار

اخر الاخبار

تقارير فرنسية : إدارة باريس سان جيرمان تفكر في بيع كليان مبابي هذا الصيف

اخبار العراق

الطقس : تأثر البلاد بارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة في عدد من مناطقها

اخر الاخبار

شبكة : مبابي رفض العرض الأخير لتمديد تعاقده مع النادي الباريسي

اخبار العراق

الكهرباء تؤكد قرب انجاز الربط الكهربائي مع تركيا بطاقة اولية تصل الى 600 ميغاواط

اخر الاخبار

تقارير تقنية : شركة سامسونغ حصلت على ما يقارب 7000 براءة اختراع

اخر الاخبار

تعرف على اهم المشروبات التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون لديك

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع اسعار النفط بسبب زيادة الطلب على الوقود