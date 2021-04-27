خطوة واحدة تفصل العراق عن مونديال الصالات

المستقلة/- أكد مدرب منتخب العراق لكرة الصالات، هيثم بعيوي، أنه على بعد خطوة تاريخية بالتأهل لكأس العالم المقررة في ليتوانيا 2021.

وقال بعيوي، في تصريح صحفي، إن قرعة الملحق وضعتنا بمواجهة منتخب كبير ومصنف ثالثا على مستوى قارة آسيا وهو منتخب تايلاند”.

وأضاف: “تايلاند من المنتخبات المتطورة في لعبة الصالات، لكن طموحنا سيكمن في البطاقة المؤهلة لمونديال ليتوانيا مهما كانت قوة الفريق المنافس”.

وتابع: “نضع ثقتنا الكبيرة في وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، والهيئة التطبيعية، لتوفير سبل الإعداد المناسب لمباراتي الذهاب المقررة في الخامس من مايو/آيار المقبل، والإياب في الخامس والعشرين من الشهر نفسه”.

وواصل: “تابعت منافسات الدوري المحلي، وهناك أسماء جيدة ستكون ضمن قائمة المنتخب، هدفنا البطاقة المونديالية، فنحن أمام فرصة تاريخية للتأهل وعلينا استثمارها بعد أن حقق منتخب الصالات نتائج مميزة في الفترة الماضية”.

يشار إلى أن الاتحاد الأسيوي أجرى اليوم قرعة الملحق في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ووضعت القرعة العراق بمواجهة منتخب تايلاند.

 

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