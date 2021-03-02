خسائر بورصة مصر تتجاوز 2 مليار جنيه

المستقلة/-تكبدت البورصة المصرية خسائر تجاوزت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، مع تراجع مؤشراتها الرئيسية.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11،471.39 نقطة
كما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 2،293.32 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 0.75 %، ليغلق عند مستوى 3،326.14 نقطة.
وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 603.1 مليون سهم من 50.2 ألف صفقة منفذة.
سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 20.1 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 28.3 مليون جنيه. في

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