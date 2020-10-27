خبير مصري : التلاعب في الانتخابات الأمريكية صعب للغاية

وتابع خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي أن الإعلانات الموجهة لأشخاص أو جمهور بعينه؛ مكلفة جدًا، لذلك حملات المرشحين توجه رسائلها للناخب الأمريكي بدقة عالية.

وأصبحت المواجهة الساخنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن على أشدها، إذ يتحرك الأول من محطة إلى أخرى وذلك في محاولة للفوز بنقاط في خريطته الانتخابية قبل المناظرة النهائية التي قد تكون فرصته الأخيرة والأفضل لتغيير مسار حملته في 2020.