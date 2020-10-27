خبير مصري : التلاعب في الانتخابات الأمريكية صعب للغاية
المستقلة/- أكد المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي، أن “تويتر” اتخذ خطوات؛ لضبط الأداء ومنع التضليل خلال الانتخابات الأمريكية.
واضاف صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن التأثير أو التلاعب في الانتخابات الأمريكية أمرا صعبا للغاية وغير وارد أن يحدث نظرا للتأمين الكبير.
وتابع خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي أن الإعلانات الموجهة لأشخاص أو جمهور بعينه؛ مكلفة جدًا، لذلك حملات المرشحين توجه رسائلها للناخب الأمريكي بدقة عالية.
وأصبحت المواجهة الساخنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن على أشدها، إذ يتحرك الأول من محطة إلى أخرى وذلك في محاولة للفوز بنقاط في خريطته الانتخابية قبل المناظرة النهائية التي قد تكون فرصته الأخيرة والأفضل لتغيير مسار حملته في 2020.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقف منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن ساكنا، ويتخذ نهجا مغايرا عنه، من أجل الإعداد للمناظرة الأخيرة المقرر عقدها الخميس المقبل في ناشفيل بولاية تينيسي.
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