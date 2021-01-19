خبير :  العراق يحتاج هيكلة اقتصاده وفق السياق العالمي

المستقلة.. دعا المختص بالشان الاقتصادي فوزي محمد الزوبعي الى ضرورة اعادة هيكلة بنية الاقتصاد وفق السياق العالمي و اصلاح بيئة الاعمال المتمثلة بالاجراءات والقوانين وجعلها بيئة ملائمة وجذبة لنشاط القطاع الخاص.

واشار الى اهمية الاصلاح الاقتصادي العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة اي توفير الاسس الكفيلة للانتقال به من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق الحر فضلا عن تشجيع القطاع الخاص وتنميته وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره.

واوضح ان القطاع الخاص له دور اساسي في جميع المجتمعات كونه الركن الاساسي لاقتصادها، منوها الى ان مشاريع القطاع الخاص كفيلة بالقضاء على البطالة كونها ستشغل اكبر عدد ممكن من الايادي العاملة ،حيث ان هذا القطاع الحيوي سيحل الكثير من الملفات منها القطاع المصرفي.