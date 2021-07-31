خارجية السودان توجه رسالة جديدة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم السبت إثيوبيا للعودة إلى رشدها والتعامل مع موقفنا بشأن سد النهضة بمسؤولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس الماضي، أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب، مضيفة أن هذا الملء لم يضر مصر والسودان، لكنهما – أي الدولتين – لا تريدان الاعتراف بذلك.

كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في البيان اليومي للجنة الفيضان، عن أنّ جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 حوالي 5 مليارات متر مكعب مقارنة ب 7.8 مليارات متر مكعب لشهر يوليو 2020 (أقل ب 2.8 مليار متر مكعب).

وأشار بيان الري المزيل باسم مهندس عبدالرحمن صغيرون رئيس اللجنة، إلى أنّ جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 حوالي 4 مليارات متر مكعب مقارنة ب 2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020 (أعلى ب 1.2 مليار متر مكعب).

ووفقا للبيان أنّ إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية، بلغ اليوم منسوب الفيضان حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية 230 مليون متر مكعب

وقال البيان إنّ معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة: الروصيرص: 560، سنار: 500، جبل الأولياء: 85، القربة: 230، مروي: 525، سجلت الخرطوم (15.72 متر)، تبقى لمنسوب الفيضان (16.50 متر) أقل من 78 سم.

وأكّد أنه سوف تشهد جميع القطاعات إرتفاعا بمتوسط 30 سم، وعليه على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة