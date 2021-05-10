حيدر العبادي يدافع عن ايران ويعتبر عملية شيطنتها كانت منهجية حزب البعث

المستقلة /- أشاد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بدور فصائل المقاومة الإسلامية، مؤكدا أن مقاتليها حاربوا دفاعا عن العراق، فيما اعتبر ان “شيطنة” ايران كانت منهجية حزب البعث المنحل.

وقال العبادي في حوار تابعته المستقلة تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “مقاتلي الفصائل حاربوا دفاعا عن العراق ولا نضمن عدم عودة الإرهاب”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “لا يجوز إطلاق مفردة ميليشيا على مقاتلي الحشد الشعبي”.

ودعا رئيس ائتلاف النصر الى “التحقيق بأسباب فسخ عقود المقاتلين من الحشد الشعبي، حيث لا ينبغي المساواة بين المضحين والمنسحبين من القتال “، مشيرا إلى أن “الموازنة لم تتضمن تخصيص أموال للمفسوخة عقودهم”.

من جانب آخر اعتبر العبادي أن “شيطنة إيران كانت منهجية حزب البعث المنحل”، داعيا إلى “حوار هادئ يحقق مصالح العراق”.