حمو بيكا لـ هاني شاكر: اعتبرني زي ابنك وبلاش حياتى تدمر واتسجن

المستقلة/ منى شعلان/ وجه مطرب المهرجانات المصرى حمو بيكا، رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، وذلك بعد الحكم القضائى الذى صدر ضده بالسجن لمدة عامين وتغريمه 200 ألف جنيه.

وكتبت حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي.. بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح”.

وقال “بيكا” في مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على شاشة “ON” مع الإعلامية لميس الحديدي ، “لو مكتوبلي أتحبس هاتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق”.

وتابع: “أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد”.

وعن مدى إمكانية قبول إعتذاره من الفنان هاني شاكر قال حمو بيكا:”ربنا كبير بقى وهو يقف معايا مش هقدر أعمل اي حاجة والمحامي بتاعي عملي إستناف وإتحددله معاد يوم 25 ديسمبر وربنا معايا وهتكون جلسه واحدة مش هقدر أعمل أي حاجة.. ولازم أحضر في جلسة الاستئناف”.

وأضاف قائلًا: “الفنان هاني شاكر فنان كبير وأنا بحبه وبطلب منه يحطني في مقام إبنه ولو أنا غلطت بـتأسفله تاني وهفضل أعتذر له طول حياتي أنا زي ابنه وربنا غفور رحيم إذا كان ربنا بيغفر للعبد لازم هوا كمان يغفرلي”.