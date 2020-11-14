حمو بيكا لـ هاني شاكر: اعتبرني زي ابنك وبلاش حياتى تدمر واتسجن
المستقلة/ منى شعلان/ وجه مطرب المهرجانات المصرى حمو بيكا، رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، وذلك بعد الحكم القضائى الذى صدر ضده بالسجن لمدة عامين وتغريمه 200 ألف جنيه.
وكتبت حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي.. بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح”.
وقال “بيكا” في مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على شاشة “ON” مع الإعلامية لميس الحديدي ، “لو مكتوبلي أتحبس هاتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق”.
وتابع: “أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد”.
وعن مدى إمكانية قبول إعتذاره من الفنان هاني شاكر قال حمو بيكا:”ربنا كبير بقى وهو يقف معايا مش هقدر أعمل اي حاجة والمحامي بتاعي عملي إستناف وإتحددله معاد يوم 25 ديسمبر وربنا معايا وهتكون جلسه واحدة مش هقدر أعمل أي حاجة.. ولازم أحضر في جلسة الاستئناف”.
وأضاف قائلًا: “الفنان هاني شاكر فنان كبير وأنا بحبه وبطلب منه يحطني في مقام إبنه ولو أنا غلطت بـتأسفله تاني وهفضل أعتذر له طول حياتي أنا زي ابنه وربنا غفور رحيم إذا كان ربنا بيغفر للعبد لازم هوا كمان يغفرلي”.
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