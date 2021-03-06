حمد الله يرغب في مغادرة النصر السعودي

المستقلة/- بات عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر السعودي، على أعتاب الرحيل عن الفريق.

وقالت تقارير صحفية إن النجم المغربي طالب إدارة النادي مؤخرا بفسخ عقده.

علاقة حمد الله بإدارة النادي شهدت فتورا غير مسبوق في الفترة الماضية، خصوصا بعد عودته من الإجازة الأخيرة، في نهاية يناير/كانون ثان الماضي.

وقبل أكثر من أسبوع، طالب اللاعب بفسخ عقده، لكن الإدارة رفضت، وتدخل العديد من مسؤولي النادي لإثناء حمد الله عن قراره، كما أن الإدارة أصرت على موقفها، خصوصا بعدما سلمته أغلب رواتبه المتأخرة.

من المتوقع أن تكون الأسابيع القليلة القادمة، حاسمة في هذا الموضوع، وهناك رغبة كبيرة من قبل إدارة النادي، في تحسين العلاقة مع حمد الله.