حماس تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت حركة حماس، يوم الإثنين، أنها استهدفت بارجة إسرائيلية قبالة سواحل قطاع غزة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إنها ”استهدفت بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية“.

ولم يحدد الجناح العسكري لحماس زمان هذه الحادثة، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة على هذه الحادثة.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، أمس الأحد، بنشر تفاصيل حول محاولة استهداف حماس لمنصة استخراج الغاز قبالة قطاع غزة.

وأشارت إسرائيل إلى أن حركة حماس كانت تمتلك ”غواصات“ بحرية محلية مفخخة مسيرة، وأنها حاولت استهداف منصة الغاز في المتوسط بها، إلا أن إسرائيل استهدفت هذه الآليات.