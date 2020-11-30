حكومة كوردستان تعلن قرب توزيع رواتب الموظفين

المستقلة /-أعلنت حكومة كوردستان العراق، قرب توزيع رواتب الموظفين، مشيرة إلى أن المزايدات السياسية تقف وراء تأخير إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار إلى الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تصريح متلفز، إنه كان على بغداد إرسال مبلغ 320 مليار دينار إلى الإقليم لتوزيع الرواتب وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وأضاف بالقول، إنه بسبب المزايدات السياسية لم يتم إرسال المبلغ لحد الآن.

وأشار عادل إلى أن أربيل بانتظار إرسال المبلغ من بغداد، مستدركا انه في حالة عدم إرساله فإن أربيل ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قريباً وفقاً لآلية أخرى وعن طريق الواردات الداخلية.

ولفت إلى أنه وفقا للاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد فانه كان مقررا أن ترسل الأخيرة مبلغا شهريا مقداره 320 مليار دينار للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي 2020 ولغاية مطلع العام المقبل 2021، إلا أن المبلغ لم يرسل لحد الآن.