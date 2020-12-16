حكاية مشهد طلب “عادل إمام” تعديله فى فيلم “السفارة فى العمارة”

المستقلة/ منى شعلان/ كشف المخرج المصرى عمرو عرفة، عن كواليس تصوير مشهد كوميدي من مشاهد الفيلم المصرى”السفارة فى العمارة” للزعيم عادل إمام.

ونشر عمرو عرفه عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لعادل إمام والفنان ضياء الميرغني من الفيلم وعلق عليها كاتباً:”الزعيم ملتزم جداً بالنص اللي بيصوره إلا في المشهد ده.. لقيته جاى يقولى ممكن لما يقولى أنت مكانك مش هنا انت مكانك فوق أرد عليه وأقوله طب ما تطلعوا أنتوا فوق وانا استناكوا تحت،ضحكت جامد بعد كلام الزعيم فقالى خلاص هقولوا ودغدغ السينما.. لن أنسى”.

فيلم السفارة في العمارة تم عرضه عام 2005 وهو تأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفة وبطولة عادل إمام وداليا البحيرى وخالد سرحان وأحمد راتب ولطفى لبيب وعزت أبو عوف وخالد زكى وميسرة ومحمد أبو داود ونرمين ماهر ومصطفى هريدى.

وتدور أحداثه حول المهندس (شريف خيري) الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.