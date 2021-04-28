حقيقة وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

المستقلة /-تتجدد الشائعات يوميا على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية، رغم رد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مؤخرا على هذه الشائعة في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر والذي قال فيها: “ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي – حفظه الله – الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا”.

واكد الاتحاد: ان (القرضاوي) لم يبقى في المستشفى إلا سويعات وهو بين أهله وأولاده ويسألكم الدعاء”ن ورغم هذه التصريحات وتاكيد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على حسابها الرسمي الا انه ما زال البعض يتداول هذه الشائعة وينشرها.

يوسف القرضاوي: رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من العمر 94 عاما ويعيش في دولة قطر في حين أن أصله يعود لمنطقة المحلة في مصر.

 

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