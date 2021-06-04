حقيقة سخرية ياسمين صبري من محمد رمضان

المستقلة/- منى شعلان/ حسمت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن سخريتها من الفنان محمد رمضان، بعد التحفظ على أمواله، نافية امتلاكها حساب على موقع الفيسبوك.

وكتبت صبري فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة”:ليس لدي أي حسابات على فيسبوك.. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه مستحيل أتكلم كده مع أو على أي حد”.

وكان عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد تناقل صورة لتعليق ياسمين صبري على الفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر صفحته على فيسبوك وأعلن فيه خبر حجز البنك على جميع ممتلكاته وأمواله إذ قالت الفنانة ياسمين صبري في تعليقها عبارة ” ضحكتني”.

أثار تعليقها انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أثر تعليقها على مقطع الفيديو للفنان محمد رمضان ، واصفا الجمهور لها انها تتمتع بنفس الحياة الفارهة للفنان محمد رمضان وان الموضوع مضحك بالنسبة لها.

هذا وكان أطل الفنان المصري محمد رمضان على المتابعين عبر صفحته الخاصة على انستغرام في مقطع فيديو معلناً تحفظ الدولة المصرية على أمواله في البنك.

وأشار محمد رمضان في الفيديو أنه تلقى إتصالاً من البنك يقول له أن الدولة المصرية تحفظت على أمواله، فما كان منه إلا أن أجابه بالقول ” أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا أعتراض”.

وتابع:” الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة، صباح الخير يا مصر ”.

كشف مصدر مصرفي مسئول عن سبب التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، والذي تناقلته عدد من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا أمس الخميس.

وقال المصدر، إن سبب التحفظ على أموال محمد رمضان، يأتي بسبب حكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أموال رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

ولفت المصدر، إلى أن أسرة الطيار أبو اليسر حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم.

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‏كان البنك التجاري الدولي قد أصدر أمس بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.

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‏ وأوضح البنك، أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”، مشددًا على “التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

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‏وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص “أبو اليسر” مدى الحياة، بعد أن سمح لـ”رمضان” بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

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‏عقب ذلك دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الذي لحق بـ”أبو اليسر”.

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وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي طالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

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وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.