حقيقة إصابة الفنان المصرى”بيومي فؤاد” بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية ، حول إصابة الفنان المصري بيومي فؤاد ، بفيروس كورونا المستجد ، وأن حالته الصحية غير مستقرة.

ومن جانبه نفي بيومي فؤاد ، تلك الشائعة جملا وتفصيلا ، مشيراً إلى أنه بالفعل أصيب بفيروس كورونا ، منذ فترة وتم شفائه منه ، وحاليًا هو بصحة جيدة ، ويواصل تصوير أعماله الفنية.

ويعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني ، حيث يواصل تصوير فيلم “وقفة رجالة” مع ماجد الكدواني وسيد رجب وشريف دسوقي إخراج أحمد الجندي، إلى جانب تصويره فيلم “العميل صفر” مع الفنانة نيللي كريم، وأكرم حسني، ولبلبة، وستيفاني صليبا ، كما يستعد لمشاركة النجمة ليلى علوي بطولة فيلم “ماما حامل”.

الجدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انعقدت دورته الخامسة في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، وكرم خلال حفل الافتتاح الفنان بيومي فؤاد، ومنحة جائزة سميحة ايوب التقديرية، وتكريم حنان مطاوع، وحملت الدورة اسم الفنانة الراحلة سناء جميل.