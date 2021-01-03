نصر الله يوجه تهديدا لأمريكا بالرد على مقتل سليماني

المستقلة/-أحمد عبدالله/وجه زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، رسالة تهديد ووعيد الى الولايات المتحدة وذلك للرد على عملية مقتل قاسم سليماني، الذي لقى مصرعه في نفس الوقت من العام السابق إثر استهدافه بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.

وأفاد نصر الله في كلمة له: “عندما تقرر إيران الرد عسكريا وأمنيا فهي من سيرد ولن تطلب ذلك من أصدقائها أو حلفائها”، مضيفا أن “مسؤولية كل حر في العالم أن يكون شريكا في تنفيذ القصاص بحق من قتل سليماني والمهندس”.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن بلاده لا تستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي حماقة ضدها، بينما قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن “مقاتلي فيلق القدس، سيقربون تاريخ الاستكبار من نهايته”.

وفي رسالة وجهها إلى قائد فيلق القدس، العميد إسماعيل قاآني، أشاد اللواء سلامي، “بإخلاصه وروحه الطاهرة وقلبه السليم وأفكاره وقيادته المميزة والشجاعة التي جعلت هذه القوة في مستوى جديد من الجهاد العظيم ضد نظام الهيمنة وأذنابه”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.