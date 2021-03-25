حسن ناظم : من حق مجلس النواب تغيير سعر صرف الدولار

المستقلة /- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، احقية مجلس النواب بتغيير سعر صرف الدولار الذي اثار حالة من السخط الجماهيري، نافيا ان يكون ادلى بتصريح بخصوص ذلك مؤخرا.

وقال ناظم في حوار تابعته المستقلة ، “انني لم ادل بأي تصريح يخص سعر صرف الدولار كما تداولت ذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف ناظم، أن “من حق مجلس النواب تغيير سعر صرف الدولار”، مشيرا إلى أن “الحكومة قدمت رؤية متكاملة بخصوص قانون الموازنة العامة”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين بغداد واربيل بخصوص قانون الموازنة أكد ناظم أن “هناك اريحية فيما يتعلق بالحوار بين بغداد واربيل”.