حارس إشبيلية يسجل هدفا قاتلا

المستقلة/- سجل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، هدفا قاتلا، قاد به الفريق الأندلسي لتعادل مثير مع بلد الوليد.

وتعادل إشبيلية مع بلد الوليد، بهدف لكل فريق، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف بونو في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعدما ترك مرماه في ركلة ركنية لفريقه، ونجح في متابعة الكرة في الشباك بيسراه، بعد حالة من الارتباك داخل منطقة الجزاء.

وبعد المباراة قال بونو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد كانت مباراة صعبة، مع رياح شديدة، ولم نتمكن اللعب بأسلوبنا، وبلد الوليد أيضا لعبوا بشكل جيد”.

وأضاف: “ركلة الجزاء التي حصلوا عليها وسجلوا منها أربكتنا، لكن المفاجأة جاءت بهذا الهدف”.

وتابع: “قبل عامين كنت هنا مع جيرونا قبل الهبوط، وتقدمت أثناء ركلة ركنية ولمست الكرة بالرأس، وتذكرت ذلك اليوم”.

وأردف: “تقدمت قليلا ونظرت إلى المدرب وطُلب مني التقدم، وسقطت الكرة أمامي وسددت بشكل جيد، ولم أعرف حتى كيف الاحتفال بالهدف”.

وأتم: “إنها نقطة تناسبنا جدا، ونقاتل حاليا فقط على الليجا، وجميع المباريات مهمة، ونحن فريق يعمل دائما بنفس الطريقة”.

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