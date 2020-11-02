جوني ديب يخسر معركته القضائية ضد صحيفة “ذي صن”

المستقلة.. حكمت محكمة بريطانية، اليوم الإثنين، ضد دعوى التشهير التي رفعها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد صحيفة “ذي صن” البريطانية التي صوّرته زوجاً معنّفا.

وكان ديب يأمل تبييض صورته مجدداً وإعادة اعتباره عبر ادعائه على مجموعة “نيوز غروب نيوزبيبرز”، ناشرة “ذي صن”.

لكن وقائع المحاكمة على مدى ثلاثة أسابيع خلال تموز/يوليو المنصرم في المحكمة العليا في لندن والتي غالباً ما كان يحضرها ديب وطليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد، تطرقت إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة، من إدمان جوني ديب المخدرات، واتهاماته لأمبير هيرد بالخيانة، مروراً بالعثور على براز في سريرهما الزوجي.

و تعرّف جوني ديب على آمبير هيرد اثناء تصوير “ذي رام داياري” في العام 2011 وتزوّجا في شباط/فبراير 2015 في لوس أنجلس وتطلّقا في مطلع العام 2017 وسط ضجّة إعلامية كبيرة. وتحدثت الممثلّة في حينه عن “سنوات” من العنف “الجسدي والنفسي”، وهي اتهامات نفاها جوني ديب نفيا قاطعا.

وأقرّ الممثّل الأميركي البالغ من العمر 57 عاما باستهلاكه المفرط للكحول والمخدّرات لكنه أكّد أنه لم يتعرّض يوما لأيّ امرأة بالضرب، وهو ما أكّدته شهادات خطّية من شريكتيه السابقتين فانيسا بارادي ووينونا رايدر.

وقد وصفته بارادي في شهادة سلّمتها إلى المحكمة بأنه “رجل وأب لطيف وحريص وكريم وغير عنيف”.

وفي المقابل، يؤكد ديب أن هيرد هي التي مارست العنف في حقّه.

محاكمة “أليمة”

وطلب وكيل ديب المحامي ديفيد شيربورن في مرافعته من القاضي “تبييض اسم” جوني ديب من هذه “الاتهامات المخزية والخاطئة” التي دفعته إلى إقامة هذه الدعوى “الأليمة”.

ورّكز المحامي بطريقة منهجية على الثغرات والتغييرات في شهادة هيرد ساعياً بذلك إلى التشكيك في صدقية روايتها، واصفاً إياها بـأنها “كاذبة”.

أما آمبير هيرد (34 عاما) التي أدلت بإفادتها في القضية كشاهدة، فهي أبقت على تصريحاتها، متأسّفة لعرض “تفاصيل صادمة وحميمية لأبعد حدّ” من حياتها مع جوني ديب أمام القضاء و”نشرها في العالم أجمع”.

وقالت بطلة “ذي دانيش غيرل” و”أكوامان” اثناء المحاكمة “كنت أحبه ولم يكن في ودّي أن أخسر ذلك، وجهه الآخر كان وجه وحش، لكنّ الأمل بقي موجوداً لديّ بأن يتخلص من الإدمان”.

واستناداً على تصريحات هيرد خصوصاً، أشارت “ذي صن” إلى 14 حادث عنف زوجي نفاها ديب كلها.

وأثارت وكيلة الصحيفة المحامية ساشا واس اثناء المحاكمة سلوكيات ديب المفرطة “الخاضعة لتقلبات مزاجية غير عقلانية” عند تعاطي الكحول أو المخدرات.