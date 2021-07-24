جماهير بايرن ميونخ توجه إهانات للمدرب

المستقلة/- خاض بايرن ميونخ أولى مبارياته على ملعب أليانز أرينا، تحت قيادة مدربه الجديد جوليان ناجلسمان، عندما تعادل (2-2) مع أياكس أمستردام وديا.

وكشفت صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية عن تعرض ناجلسمان لإساءات، من جانب بعض جماهير الفريق البافاري خلال المباراة، التي حضرها حوالي 8500 مشجع، حيث صرخ نحو 20 منهم: “ناجلسمان، أنت خنزير، عد إلى (TSV)”، والمقصود به نادي ميونخ 1860.

وفي الدقيقتين 29 و46 من المباراة، عاد هؤلاء المشجعون لترديد تلك الإساءات مجددا، وهو ما سُمع بوضوح في الملعب.

وجاء ذلك لكون ناجلسمان أحد ناشئي ميونخ 1860، الذي يعتبر الغريم التقليدي لبايرن في المدينة.

ومن جانبه، علق ناجلسمان على هذه الهتافات، قائلا: “لقد لاحظت عدم حضور الكثير من المشجعين، لكن ما يمكنني قوله، إنني لست من مؤيدي الكراهية بين الفرق التي تأتي من مدينة واحدة”.

وأضاف: “أنا أميل للتسامح، وليس على الجميع أن يصفق لأني قادم من فريق آخر بالمدينة، ويجب أن يكون كل شخص قادرا على التعبير عما يمليه عليه ضميره”.

يذكر أن ناجلسمان أمضى 7 سنوات ضمن ناشئي ميونخ 1860، قبل اعتزاله اللعبة مبكرا، لكنه تحول لاحقا إلى مساعد مدرب لفريق تحت 17 سنة في النادي، بين عامي 2008 و2010.