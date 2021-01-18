جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى والعاهل الأردنى بقصر بسمان

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المستقلة/-أحمد عبدالله / التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم اتلاثنين ، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية”.

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأعرب الملك عبدالله ، عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس السيسى ، فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

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