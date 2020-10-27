جلادباخ ضد ريال مدريد.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الريال خسر المباراة الأولى أمام ضيفه شاختار الأوكراني بنتيجة 2-3 الأسبوع الماضي، فيما تعادل جلادباخ في ملعب إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لمثلهما.

موعد المباراة

تنطلق مباراة جلادباخ ضد ريال مدريد في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة جلادباخ ضد ريال مدريد على قناتي BeIn HD 1 – BeIn 4K.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز – فاران – راموس – ميندي

خط الوسط: فالفيردي – كاسيميرو – كروس

خط الهجوم: فينيسيوس – بنزيمة – أسينسيو