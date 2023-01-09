جعفر : زيارة السوداني المرتقبة لواشنطن لن تكون مشروطة

المستقلة/- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، ان زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة لواشنطن لن تكون مشروطة بمباحثات محددة، فيما اشار الى ان الوساطة العراقية بشان ترطيب العلاقة بين السعودية وايران مازالت متعثرة بسبب بعض الملفات.

وقال جعفر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى الولايات المتحدة الأميركية لن تكون مشروطة بمناقشة ملفات محددة وانما تعتمد على قدرة السوداني السياسية”.

وأضاف، أن “اهم الملفات التي سيطرحها السوداني ملف الأموال العراقية المؤمنة لدى الفدرالي الأمريكي الناجمة عن بيع النفط وحسم للتواجد العسكري الأمريكي “.

وأوضح جعفر، أن “زيارة السوداني مهمة لتحديد العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة الامريكية وابعاد الساحة العراقية عن الخلافات الاقليمة وبالمنطقة”، مشيرا الى أن “الوساطة العراقية بشأن ترطيب العلاقة بين السعودية وايران مازالت متعثرة بسبب بعض الملفات”.

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