جريزمان يحدد شرطه للرحيل عن برشلونة

المستقلة/- تحوم الشكوك حول استمرار الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة الإسباني الموسم المقبل، بعدما ظهر اسمه ضمن لائحة اللاعبين المعروضين للبيع.

ووفقا لصحيفة “LaVanguardia” الإسبانية، فإن أنطوان جريزمان لا يرفض فكرة الخروج من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسينظر في خياراته المتاحة بعدما أدرك أنه بات فائضا عن حاجة المدرب رونالد كومان.

في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن جريزمان لن يقبل الرحيل عن برشلونة إلا في حالة انتقاله لناد آخر من كبار أوروبا، ليضمن استمرار المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

يذكر أن جريزمان موجود على قائمة اهتمامات عدة أندية أوروبية كبيرة، وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي يبحث حاليا فكرة التحرك للتعاقد معه.

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