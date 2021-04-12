جدول الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

جدول الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- يلعب الشرطة العراقي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

يتواجد الشرطة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، التي تضم الأهلي السعودي والدحيل القطري واستقلال الإيراني.

وفيما يلي نقدم لكم جدول الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا:

الجولة الأولى: الدحيل – خارج أرضه

15 أبريل/نيسان

الجولة الثانية: استقلال – على أرضه

18 أبريل/نيسان

الجولة الثالثة: الأهلي – على أرضه

21 أبريل/نيسان

الجولة الرابعة: الأهلي – خارج أرضه

24 أبريل/نيسان

الجولة الخامسة: الدحيل – على أرضه

27 أبريل/نيسان

الجولة السادسة: استقلال – خارج أرضه

30 أبريل/نيسان