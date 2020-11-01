ثنائي عراقي ينافس على الانضمام لتشكيلة العام في دوري أبطال آسيا

ثنائي عراقي ينافس على الانضمام لتشكيلة العام في دوري أبطال آسيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – ينافس إثنين من لاعبي خط الوسط العراقيين على الانضمام إلى التشكيلة المثالية لفرق غرب القارة للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أسماء لاعبي الوسط المرشحين للانضمام إلى التشكيلة المثالية بدوري أبطال آسيا 2020، ومن بينهم بشار رسن (بيرسيبوليس الإيراني) وعلي فائز (الشرطة العراقي).

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي إلى أن رسن سجل هدفا واحدا، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 12 فرصة (المركز الثالث بين اللاعبين في غرب القارة)، كما قام بـ423 تمريرة (المركز الثاني بين لاعبي لاعب خط الوسط).

في المقابل سجل علي فائز هدفا واحدا، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 10 فرص، وبلغت دقة تمريراته 81%.

ويتنافس رسن وفائز من كل من سانتي كازورلا وأكرم عفيف وحسن الهيدوس (السد القطري)، وعبدالمجيد الصليهم (النصر السعودي)، وجلال الدين ماشاريبوف (باختاكور الأوزبكي)، ومهدي قائدي (استقلال الإيراني)، وكايو (الشارقة الإماراتي)، وكمال كاميابينيا (بيرسيبوليس).

ومن المقرر أن يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار اللاعبين الأفضل، على أن يتم الإعلان في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.