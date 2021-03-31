توني كروس يعترض على إقامة المونديال في قطر

المستقلة/- هاجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ميدان ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، دولة قطر والمنظمة لبطولة كأس العالم 2022، بسبب عدم توفير ظروف مثالية للعمال الذين يعملون على تشييد الملاعب هناك.

وقال كروس في تصريحات صحفية: ” فكرة تنظيم قطر لبطولة كأس العالم أمر خاطئ تماما ”

وأضاف: “العمال المهاجرون يعملون لأيام وساعات متواصلة بدون راحة في ظل درجة حرارة عالية للغاية تصل إلى 50 درجة”.

وتابع: “كما يعاني العمال هناك من سوء التغذية لعدم توفير غذاء مناسب أول مياه للشرب أدمية، لذا فـ كل هذه النقاط تجعل الأمر غير مقبول إطلاق بالنسبة لنا”.

واختتم كروس: “لكن هل مقاطعة البطولة ستحل الأزمة وتساعد في تحسين وضع العمال؟، أعتقد أن ذلك لن يحل أي شئ، كرة القدم دائما ما تثير الاهتمام بكافة الأمور سواء داخل اللعبة أو خارجها “.

وكشفت الصحف العالمية مؤخرا، أن هناك حوالي 6000 أو أكثر من العمال قد توفوا أثناء تشييد ملاعب كأس العالم منذ فوز قطر باستضافة البطولة قبل 11 عاما من الآن.

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