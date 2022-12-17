تونس : فتح صناديق الاقتراع للتصويت بالانتخابات البرلمانية

المستقلة / تونس / متابعة /- فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح السبت، استعدادا لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأفاد وسائل محلية وعالمية في تونس بأن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تُغلق عند السادسة مساء.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين، حيث وزعت اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.

وتجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

وهذا السباق الانتخابي هو الأول الذي تشهده البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2021.

كما أنه الأول منذ حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإخوان (ممثلون بحركة النهضة)، نهاية مارس/آذار الماضي.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائبا.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحا، بينهم 120 امرأة فقط.

وقال فاروق بو عسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ”العين الإخبارية”، إن “هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها”.

ولفت بوعسكر إلى أن هيئة الانتخابات منحت أكثر من 5 آلاف اعتماد لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات.