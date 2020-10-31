توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والعراق

المستقلة/- وقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها مصطفى مدبولي للعاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث وقّع وزيرا خارجية مصر والعراق “محضر اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة”.

وتضمنت الزيارة التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

كما وقّع وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، ووزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء.

ووقّع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، مع المشاط.

ووقّع أيضا المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه عبد السلام، والمشاط، مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية.

وفي مجال البيئة، وقّع وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، مع المشاط، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.

وفي المجال الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، والمشاط.

أما في مجال النقل، فقد وقّع وزير النقل العراقي ناصر بندر، ووزير النقل المصري كامل الوزير، اتفاقية النقل البحري.

كما وقّعت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نازنين وسو، ووزير النقل المصري، مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقعها عن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار.

وفي المجال التجاري، وقّع وزير التجارة العراقي علاء حسن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض.

وفي مجال الصناعة، وقّع كل من وزير الصناعة العراقي منهل عبد الرحمن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، كما وقّعا بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

ووقّع أيضا وزير الصناعة العراقي، والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أحمد فرج، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، وقّعت رئيسة هيئة الاستثمار العراقي سها النجار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصري ، وقّعه عن الجانب العراقي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي الساعدي، وعن الجانب المصري رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد السويدي.(النهاية)