توقعات بوصول حجم التجارة السعودية الروسية إلى 5 مليارات دولار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه سيتم توقيع خارطة التعاون السعودي الروسي المشترك خلال لنصف الأول من عام 2021، مشيراً إلى توقيع بروتوكلات تعاون مختلفة لدعم التعاون التجاري بين البلدين متوقعاً وصول حجم التجارة بين السعودية وروسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول 2024.

و أكد وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أن التعاون والتوافق حول خطة إنتاج النفط داخل أوبك بلس تحظى باتفاق مشترك بين البلدين، وهو ما سينعكس على رؤية التحالف خلال 2021 وربما تمتد لرؤية حتى 2022.

وأضاف الوزير السعودي أن هناك إجتماع بنهاية الربع الأول من العام المقبل سيعقد شهر مارس لعرض ما تحقق على مدار 3 سنوات ماضية من التعاون السعودي الروسي المشترك، لاظهار مؤشرات أعمالنا وخاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة.