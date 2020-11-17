توقعات بانتعاشة قوية للأسهم الإماراتية

المستقلة/- توقع بنك “مورجان ستانلي”أن تتنعش الاسهم الاماراتيةعلى نطاق واسع، وأن تحقق أسعار “أعلى بكثير من مستوياتها الحالية”، بالتزامن مع الأخبار الإيجابية بشأن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

وكانت الأسهم المدرجة في دبي وأبو ظبي، والمتخلفة عن نظرائها في الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، قد ارتفعت بصورة مزدوجة مؤخراً لتنتقل إلى فئة الأسهم عالية القيمة، حيث أن تعرضها للقطاعات الدورية كالسياحة والترفيه والمال، والذي كان يعتبر عبئاً بسبب تفشي فيروس كورونا، سيستفيد من طرح اللقاحات القادمة؛ بحسب “مارينا زافلوك” و”ريجيان ياماناري”، المحللون الاستراتيجيون في “مورجان ستانلي”.

وقام “مورجان ستانلي” بترقية أسهم شركة ” إعمار مولز” إلى أسهم عالية القيمة، متوقعةً أن يجني مالك أكبر مركز تسوق في دبي ثمار التعافي المتسارع في قطاع السياحة.